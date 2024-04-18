ВСУ за сутки лишились до 590 военнослужащих на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 590 военных в районе населённого пункта Красногоровка ДНР. Кроме того, вражеская армия лишилась танка и семи автомобилей, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны рассказали, что в ходе контрбатарейной борьбы российским военным удалось уничтожить 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 105-мм орудие М119 американского производства, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", а также склад боеприпасов.