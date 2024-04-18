"Думают, что им делать": ВСУ столкнулись с новой проблемой

Военное командование Украины столкнулось с трудностями при планировании обороны за Днепром на фоне мощного давления со стороны российских войск. Об этом "Ленте.ру" рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Это не тот случай, который сейчас в Донецке в Часовом Яре, где город находится на высоте больше 200 метров. Поэтому они сейчас думают, что им дальше делать", — уверен Дандыкин.