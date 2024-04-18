"Думают, что им делать": ВСУ столкнулись с новой проблемой
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ не знают, как выстраивать оборону за Днепром
Военное командование Украины столкнулось с трудностями при планировании обороны за Днепром на фоне мощного давления со стороны российских войск. Об этом "Ленте.ру" рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Военный эксперт напомнил, что правобережье водной артерии представляет собой сплошную степь. В таких условиях крайне сложно выстроить крепкую оборону.
"Это не тот случай, который сейчас в Донецке в Часовом Яре, где город находится на высоте больше 200 метров. Поэтому они сейчас думают, что им дальше делать", — уверен Дандыкин.
А тем временем украинские боевики продолжают терять позиции, занятые при контрнаступлении. Если такая тенденция продолжится, фронт может рухнуть в ближайшие месяцы.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine