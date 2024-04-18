Врач раскрыла лучшую процедуру от растяжек на теле

Желающим подтянуть нужные зоны на теле поможет микроигольчатый радиоволновой лифтинг (RF-лифтинг), рассказала врач – дерматолог-косметолог клиники Dega Елена Калимуллина. По её словам, этот метод представляет собой точечное воздействие микроигл с энергией на определённый участок, что сократит кожный лоскут и немного уплотнит кожу.

"Не сократить, но сгладить рельеф кожи может аппаратный массаж с помощью лазера. Это физиопроцедура, которая заменяет классический ручной массаж. Благодаря потоку лазерного излучения происходит ещё и проработка качества кожи для её уплотнения и повышения тонуса", — рассказала врач в беседе с РИАМО.