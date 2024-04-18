Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 12:09

Врач раскрыла лучшую процедуру от растяжек на теле

Врач Калимуллина: От растяжек на теле поможет избавиться RF-лифтинг

Желающим подтянуть нужные зоны на теле поможет микроигольчатый радиоволновой лифтинг (RF-лифтинг), рассказала врач – дерматолог-косметолог клиники Dega Елена Калимуллина. По её словам, этот метод представляет собой точечное воздействие микроигл с энергией на определённый участок, что сократит кожный лоскут и немного уплотнит кожу.

"Не сократить, но сгладить рельеф кожи может аппаратный массаж с помощью лазера. Это физиопроцедура, которая заменяет классический ручной массаж. Благодаря потоку лазерного излучения происходит ещё и проработка качества кожи для её уплотнения и повышения тонуса", рассказала врач в беседе с РИАМО.

Девушки пытаются спрятать эти 7 "изъянов", а зря, ведь мужчины от них без ума
Девушки пытаются спрятать эти 7 "изъянов", а зря, ведь мужчины от них без ума

Кстати, у мужчин всё иначе: их любимая косметическая процедура — ботулинотерапия. Её предпочитают делать в "мягкой" технике, а именно с сохранением мимической активности, но с выраженным эффектом лифтинга и уменьшением объёма и количества мимических морщин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Каринэ Гевондян
  • Новости
  • Здоровье
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров