Врач раскрыла лучшую процедуру от растяжек на теле
Врач Калимуллина: От растяжек на теле поможет избавиться RF-лифтинг
Желающим подтянуть нужные зоны на теле поможет микроигольчатый радиоволновой лифтинг (RF-лифтинг), рассказала врач – дерматолог-косметолог клиники Dega Елена Калимуллина. По её словам, этот метод представляет собой точечное воздействие микроигл с энергией на определённый участок, что сократит кожный лоскут и немного уплотнит кожу.
"Не сократить, но сгладить рельеф кожи может аппаратный массаж с помощью лазера. Это физиопроцедура, которая заменяет классический ручной массаж. Благодаря потоку лазерного излучения происходит ещё и проработка качества кожи для её уплотнения и повышения тонуса", — рассказала врач в беседе с РИАМО.
Кстати, у мужчин всё иначе: их любимая косметическая процедура — ботулинотерапия. Её предпочитают делать в "мягкой" технике, а именно с сохранением мимической активности, но с выраженным эффектом лифтинга и уменьшением объёма и количества мимических морщин.
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