На Солнце надвигаются сверхсильные вспышки X-класса: чем это угрожает землянам

Солнечные вспышки высшего балла Х будут происходить в ближайшее время. Концентрация энергии замечена в южном полушарии звезды, которое обращено к Земле. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

"Солнечная активность последний раз резко возрастала в конце марта 2024 года, когда в числе прочего была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (одна из крупнейших за последние два десятилетия). Примерно с началом апреля число вспышек на Солнце резко сократилось. Судя по всему, этот перерыв подходит к концу. Уже в ближайшие дни возможны вспышки высшего балла X", — предупредил он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, накопление энергии сейчас заметно в южном полушарии Солнца на стороне, обращённой к Земле. Наибольшую опасность представляют 19 и 20 апреля, поскольку в эти даты самые крупные активные центры поравняются с линией "Солнце – Земля".

Солнечные вспышки подразделяют на классы, которые зависят от силы рентгеновского излучения, всего их пять: A, B, C, M и X.