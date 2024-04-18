Министры образования России и Китая обсудили сотрудничество по линии вузов и не только

Глава Минобрнауки Валерий Фальков провёл встречу с министром образования КНР Хуай Цзиньпэном. Стороны обсудили наиболее значимые вопросы российско-китайского взаимодействия в сфере высшего образования. Так, российский министр отметил, что за последние несколько лет ведомствам двух стран удалось придать новый импульс контактам в этой сфере.

"Одним из главных показателей успешной совместной работы стало сохранение высокого уровня академической мобильности. Реализуется большое количество программ взаимовыгодного сотрудничества региональных университетов, интересных проектов, предлагаются новые формы обучения. Наша задача — развивать и укреплять дружбу между университетами России и Китая и способствовать расширению контактов", — сказал Валерий Фальков.

Важной вехой, по словам министра, стало подписание Дорожной карты российско-китайского гуманитарного сотрудничества до 2030 года между главами правительств двух стран. Господин Хуай Цзиньпэн со своей стороны подтвердил, что в рамках взаимодействия по линии образования двух стран достигнуто большое количество договоренностей.

"Наша встреча может считаться стартом нового продуктивного и практического сотрудничества. Будем общими усилиями продвигать все приоритетные направления и реализовывать совместные инициативы", — подчеркнул министр образования КНР.