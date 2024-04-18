Бастрыкин поручил наградить педагога, которая спасла девочку от маньяка в Уфе

Там также рассказали, что нападавшему мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности. На время проведения следственных мероприятий его заключили под стражу.

Ранее Life.ru рассказывал, что мужчина напал на девочку в районе Черниковки в Уфе. Он забежал за ребёнком в подъезд, но на крики успела среагировать Михеева. Женщина спугнула неадеквата, а затем проследила за ним, снимая всё на телефон, благодаря чему его удалось поймать. Маньяком оказался 52-летний бездомный, который ранее уже был судим.