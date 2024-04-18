Бастрыкин поручил наградить педагога, которая спасла девочку от маньяка в Уфе
Светлана Михеева. Обложка © Telegram / Следком
Директора уфимской гимназии № 86 Светлану Михееву наградят за спасение школьницы от нападения маньяка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин, отмечая смелость, неравнодушие и самоотверженность женщины, проявленные в сложной жизненной ситуации, поручил профильным подразделениям Следственного комитета России наградить директора школы медалью "За высокую гражданственность", — говорится в сообщении ведомства.
Там также рассказали, что нападавшему мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности. На время проведения следственных мероприятий его заключили под стражу.
Директор школы спасла девочку от маньяка в Уфе. Видео © Telegram / "Короче, Уфа"
Ранее Life.ru рассказывал, что мужчина напал на девочку в районе Черниковки в Уфе. Он забежал за ребёнком в подъезд, но на крики успела среагировать Михеева. Женщина спугнула неадеквата, а затем проследила за ним, снимая всё на телефон, благодаря чему его удалось поймать. Маньяком оказался 52-летний бездомный, который ранее уже был судим.