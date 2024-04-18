Фото палестинки с мёртвой девочкой в саване признали снимком года
World Press Photo признала снимком года фото палестинки, обнимающей тело девочки
Палестинская женщина обнимает погибшую от израильского обстрела племянницу. Фото © World Press Photo
Фотожурналист из Палестины Мохаммед Салем сделал снимок, на котором палестинская женщина держит на руках завёрнутую в саван мёртвую племянницу после обстрела в секторе Газа. Изображение стало фотографией года по версии международного конкурса World Press Photo. Об этом сказано в пресс-релизе организации.
Независимая организация World Press Photo, офис которой расположен в Амстердаме, в четверг опубликовала работы четырёх фотографов, победивших в международном конкурсе в сфере фотожурналистики.
В номинации "Фотография года" победу одержал палестинский фотожурналист из сектора Газа Мохаммед Салем с работой под названием "Палестинская женщина обнимает тело своей племянницы". На снимке видно 36-летнюю женщину из Палестины по имени Инас Абу Маамар, которая, согнувшись, прижимает к себе безжизненное тело своей маленькой племянницы, завёрнутое в белый саван. Девочка вместе со своей матерью стала жертвой израильского ракетного обстрела по дому семьи в Газе. Жюри посчитало, что этот образ олицетворяет "одновременно метафорический и буквальный взгляд на невообразимую утрату".
Ранее в СМИ появилась информация, что жертвами израильских обстрелов сектора Газы стали 33,1 тысячи человек. Такое количество людей погибло вследствие военной агрессии Израиля с октября прошлого года. Число пострадавших в регионе составляет 75 815 граждан.