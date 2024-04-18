Фото палестинки с мёртвой девочкой в саване признали снимком года

Фотожурналист из Палестины Мохаммед Салем сделал снимок, на котором палестинская женщина держит на руках завёрнутую в саван мёртвую племянницу после обстрела в секторе Газа. Изображение стало фотографией года по версии международного конкурса World Press Photo. Об этом сказано в пресс-релизе организации.

Независимая организация World Press Photo, офис которой расположен в Амстердаме, в четверг опубликовала работы четырёх фотографов, победивших в международном конкурсе в сфере фотожурналистики.

В номинации "Фотография года" победу одержал палестинский фотожурналист из сектора Газа Мохаммед Салем с работой под названием "Палестинская женщина обнимает тело своей племянницы". На снимке видно 36-летнюю женщину из Палестины по имени Инас Абу Маамар, которая, согнувшись, прижимает к себе безжизненное тело своей маленькой племянницы, завёрнутое в белый саван. Девочка вместе со своей матерью стала жертвой израильского ракетного обстрела по дому семьи в Газе. Жюри посчитало, что этот образ олицетворяет "одновременно метафорический и буквальный взгляд на невообразимую утрату".