10 фото мировых знаменитостей в СССР, которые поставят точку на мифе об изолированности Союза
Железный занавес, конечно, — не сказки. Но всё было далеко не так страшно, как сейчас многие себе это представляют. Life.ru собрал 10 кадров из СССР, показывающих, что даже мировые звёзды были не прочь заехать к нам.
Июль 1965 года, Москва. Итальянская актриса Софи Лорен на IV Московском международном кинофестивале.
Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте
Февраль 1969 года, Москва. Британский актёр Шон Коннери во время съёмок художественного фильма "Красная палатка" в постановке советского режиссёра Михаила Константиновича Калатозова на киностудии "Мосфильм".
Фото © ТАСС / Валентин Мастюков
Февраль 1975 года, Ленинград. Прибывшая для съёмок совместного советско-американского фильма "Синяя птица" американская киноактриса Элизабет Тейлор во время встречи в аэропорту.
Фото © ТАСС / Б.Червяков
Декабрь 1978 года, Москва. Участники вокальной диско-группы Boney M. Мэйзи Уильямс, Лиз Митчелл, Бобби Фаррелл и Марсия Барретт на Васильевской площади.
Фото © ТАСС / Роман Денисов
Июнь 1978 года, Москва. Американский боксёр Мохаммед Али во время посещения Мавзолея В.И. Ленина.
Фото © ТАСС / Олег Иванов
Май 1979 года, Ленинград. Элтон Джон во время посещения Петродворца.
Фото © ТАСС / Игорь Сабадаш
Январь 1986 года, Москва. Французский модельер Ив Сен-Лоран в Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком Мосту.
Фото © ТАСС / Александр Сенцов
Июль 1987 года, Москва. XV Международный кинофестиваль. Французский актёр Жерар Депардьё даёт автографы поклонникам.
Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин
Июль 1987 года, Москва. Председатель жюри XV Московского международного кинофестиваля американский актёр Роберт Де Ниро у гостиницы "Россия".
Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин
Июнь 1989 года, Москва. Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор во время гастролей группы раздаёт автографы москвичам.
Фото © ТАСС / Роман Денисов, Александр Яковлев
ТАСС / Роман Денисов