10 фото мировых знаменитостей в СССР, которые поставят точку на мифе об изолированности Союза

Железный занавес, конечно, — не сказки. Но всё было далеко не так страшно, как сейчас многие себе это представляют. Life.ru собрал 10 кадров из СССР, показывающих, что даже мировые звёзды были не прочь заехать к нам.