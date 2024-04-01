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1 апреля, 05:00

10 фото мировых знаменитостей в СССР, которые поставят точку на мифе об изолированности Союза

Железный занавес, конечно, — не сказки. Но всё было далеко не так страшно, как сейчас многие себе это представляют. Life.ru собрал 10 кадров из СССР, показывающих, что даже мировые звёзды были не прочь заехать к нам.

Июль 1965 года, Москва. Итальянская актриса Софи Лорен на IV Московском международном кинофестивале.

Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте

Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте

Февраль 1969 года, Москва. Британский актёр Шон Коннери во время съёмок художественного фильма "Красная палатка" в постановке советского режиссёра Михаила Константиновича Калатозова на киностудии "Мосфильм".

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Февраль 1975 года, Ленинград. Прибывшая для съёмок совместного советско-американского фильма "Синяя птица" американская киноактриса Элизабет Тейлор во время встречи в аэропорту.

Фото © ТАСС / Б.Червяков

Фото © ТАСС / Б.Червяков

Декабрь 1978 года, Москва. Участники вокальной диско-группы Boney M. Мэйзи Уильямс, Лиз Митчелл, Бобби Фаррелл и Марсия Барретт на Васильевской площади.

Фото © ТАСС / Роман Денисов

Фото © ТАСС / Роман Денисов

Июнь 1978 года, Москва. Американский боксёр Мохаммед Али во время посещения Мавзолея В.И. Ленина.

Фото © ТАСС / Олег Иванов

Фото © ТАСС / Олег Иванов

Май 1979 года, Ленинград. Элтон Джон во время посещения Петродворца.

Фото © ТАСС / Игорь Сабадаш

Фото © ТАСС / Игорь Сабадаш

Январь 1986 года, Москва. Французский модельер Ив Сен-Лоран в Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком Мосту.

Фото © ТАСС / Александр Сенцов

Фото © ТАСС / Александр Сенцов

Июль 1987 года, Москва. XV Международный кинофестиваль. Французский актёр Жерар Депардьё даёт автографы поклонникам.

Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Июль 1987 года, Москва. Председатель жюри XV Московского международного кинофестиваля американский актёр Роберт Де Ниро у гостиницы "Россия".

Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Июнь 1989 года, Москва. Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор во время гастролей группы раздаёт автографы москвичам.

Фото © ТАСС / Роман Денисов, Александр Яковлев

Фото © ТАСС / Роман Денисов, Александр Яковлев

"Проставлялись" и "обмывали": Почему в СССР пили в честь покупки — объясняем простыми словами и по-научному
"Проставлялись" и "обмывали": Почему в СССР пили в честь покупки — объясняем простыми словами и по-научному
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ТАСС / Роман Денисов

Сергей Трофимов
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