Стример из Анапы собрался на СВО после штрафа за дискредитацию армии 18 апреля, 13:52 Стример из Анапы. Обложка © Telegram / 23МВД

В Анапе 30-летний стример собрался подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО после того, как был оштрафован за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает МВД Краснодарского края.

Стример хочет служить в зоне СВО после штрафа за дискредитацию Армии России. Видео © Telegram / 23МВД

Мужчину задержали за то, что он во время стрима заявил о желании воевать за Америку, а вот российских военных жёстко оскорбил. Нарушителю выписали административный штраф за дискредитацию ВС РФ размером 30 тысяч рублей, после чего он решил перевоспитаться и отправиться на фронт. Полиция региона показала кадры допроса стримера.

"Извиняюсь перед гражданами РФ, особенно перед военными СВО. Если только моё здоровье поправится, к сожалению, у меня нет здоровья, то я сам бы хотел участвовать в военной спецоперации, быть элитой России, как и военные все", — сказал мужчина.

Как удалось узнать РИА "Новости", стримера уже поймали на слове. Теперь он оформляет заявление в военкомате и в ближайшее время пройдёт медкомиссию. Если его признают годным к службе, то блогера ждёт тёплый приём в российских войсках.

Ранее сообщалось, что экспертно-криминалистический центр МВД провёл лингвистическое исследование высказываний фронтмена группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* во время одного из интервью на YouTube и выявил признаки дискредитации Российской армии.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Авторы Татьяна Миссуми