В Краснодаре полыхает недостроенный жилой комплекс, из крыши валит густой чёрный дым

В Краснодаре горит недостроенный 24-этажный жилой комплекс "Фонтаны". Очевидцы сообщали, что перед возгоранием прогремели два мощных взрыва.

Пожар в ЖК "Фонтаны" в Краснодаре. Видео © Telegram / 93.RU | Новости Краснодара и Краснодарского края

На появившихся в Сети кадрах с места происшествия виден идущий от крыши здания чёрный дым. При просмотре действительно можно услышать похожий на взрыв звук. 93.RU со ссылкой на МЧС сообщает, что причиной пожара в многоэтажке стало возгорание битума и стройматериалов.