В Краснодаре полыхает недостроенный жилой комплекс, из крыши валит густой чёрный дым
В Краснодаре загорелось недостроенное 24-этажное здание ЖК "Фонтаны"
Пожар в ЖК "Фонтаны" в Краснодаре. Видео © Telegram / 93.RU | Новости Краснодара и Краснодарского края
В Краснодаре горит недостроенный 24-этажный жилой комплекс "Фонтаны". Очевидцы сообщали, что перед возгоранием прогремели два мощных взрыва.
Пожар в ЖК "Фонтаны" в Краснодаре. Видео © Telegram / 93.RU | Новости Краснодара и Краснодарского края
На появившихся в Сети кадрах с места происшествия виден идущий от крыши здания чёрный дым. При просмотре действительно можно услышать похожий на взрыв звук. 93.RU со ссылкой на МЧС сообщает, что причиной пожара в многоэтажке стало возгорание битума и стройматериалов.
Ранее Life.ru сообщал о другом крупном пожаре, кадры которого тоже быстро распространились в Интернете. 16 апреля в здании старой фондовой биржи в Копенгагене произошло возгорание, огонь быстро добрался до крыши и объял установленный на ней большой шпиль. Крепкая конструкция некоторое время полыхала, но в итоге не выдержала и обломилась, упав на улицу датской столицы.