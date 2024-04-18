Тренер по речи научила распознавать ложь по жестам и мимике собеседника

Невербальные сигналы во время диалога с человеком важны, поскольку они помогут разобраться, говорит ли собеседник правду. Частое прикосновение к лицу, задержки в ответах или напряжённые жесты могут свидетельствовать о лжи, рассказала тренер по голосу и речи Седа Каспарова.

"Честно говоря": тут человек собирается сказать что-то, что может вызвать сомнения или недоверие. "Всем известно": фраза может быть попыткой утвердить ложное утверждение как факт, даже если это не так. "Я вам клянусь": частое использование клятв и заверений может быть попыткой убедить собеседника в чём-то, что на самом деле не соответствует правде. "Я не помню": эта фраза часто используется, чтобы избежать ответа на вопрос или скрыть информацию", — объяснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Помимо того, о лжи говорит и неравномерность тональности. То же касается монотонности, напряжения, дрожи в голосе и неестественных пауз. Недостаточная жестикуляция может быть ещё одним "красным флагом", ведь мозг не может думать о том, в какой позе держать руки или ноги, поскольку он занят уже другим процессом — подтасовкой фактов. Однако, несмотря на перечисленное, Каспарова рекомендует обращать в первую очередь внимание на характер собеседника, потому что человек может быть просто стеснительным.