Родителям дали 5 советов, как отучить ребёнка врать Методолог Чистякова: Чтобы отучить ребёнка ото лжи, нужно самим перестать врать 11 января, 10:55 Обложка © Shutterstock

Все дети без исключения время от времени лгут — это естественная часть их развития и поиска границ своей независимости. Однако, если враньё становится систематичным и имеет серьёзные последствия, возникает необходимость разобраться в причинах и найти эффективные способы борьбы с проблемой. Методолог Анастасия Чистякова дала родителям пять советов, что делать, если ребёнок врёт.

Дети могут врать по целому ряду причин, например: из страха перед наказанием или разочарованием родителей;

чтобы избежать неприятных последствий своих поступков;

чтобы привлечь внимание или заинтересовать окружающих, ребёнок может придумывать истории только для того, чтобы вызвать у родителей или сверстников интерес или сострадание.

Враньё — это не сверхъестественное явление, и большинство детей со временем перестают лгать. Важно помнить, что осуждение или наказание не являются эффективными способами изменить поведение ребёнка. Тут необходимо работать как с причиной, так и с самой проблемой. Главное — создать поддерживающую атмосферу, где ребёнок будет чувствовать себя в безопасности и сможет открыто обсуждать свои мысли и чувства Анастасия Чистякова Методолог, основатель онлайн-школы Bumblebee

1. Обратите внимание на своё отношение к правде. Если родители и взрослые из окружения не всегда говорят правду или допускают враньё в быту, то и дети будут склонны подражать им.

2. Создайте атмосферу открытого общения. Постарайтесь поддерживать такую атмосферу с ребёнком, чтобы он мог открыто обсуждать любые темы, не боясь наказания или осуждения, отметила эксперт.

3. Устанавливайте чёткие правила и последовательно их соблюдайте. Ребёнок должен понимать, что нарушение установленных правил несёт последствия. Так вы покажете ему, что правда является лучшим и более эффективным способом действовать.

4. Обратите внимание на мотивацию и чувства ребёнка. Если ваш ребенок лжёт для того, чтобы привлечь ваше внимание или получить одобрение, попытайтесь избегать негативных реакций, когда он говорит правду. Игнорируйте ложь и поощряйте открытость и честность, советует основатель онлайн-школы Bumblebee.

5. Внимательно изучите причину лжи. Если ребёнок врёт из-за страха или тревоги, возможно, потребуется консультация психолога или другого специалиста, который поможет улучшить эмоциональное состояние и избавить от причины лжи.

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Авторы Андрей Горяничев