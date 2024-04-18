Около ста памятников героям ВОВ будут благоустроены в ЛНР ко Дню Победы
Около ста памятников героям Великой Отечественной войны будут благоустроены в ЛНР ко Дню Победы. Об этом на брифинге в "ЛуганскИнформЦентре" сообщил министр культуры республики Дмитрий Сидоров.
"На территории ЛНР на сегодняшний день насчитывается 566 таких объектов. Работа будет проводиться не менее чем на ста из них", – проинформировал он.
По словам Сидорова, при работе на объектах в местах, где проходили боевые действия, существует проблема с обеспечением безопасности.
"Мы понимаем, что работа по сохранению объектов должна проводиться с учетом безопасности. Существуют места, где ранее велись бои, могут остаться заминированные участки, могут быть объекты вблизи линии боевого соприкосновения либо опасных участков. Мы не рекомендуем сейчас выходить на те объекты, которые сопряжены с рисками для жизни и здоровья граждан", – указал министр.
Сидоров подчеркнул, что "в целом каждый гражданин имеет право на беспрепятственный доступ к объектам культурного наследия и обязан проводить работу по сохранению памятников истории и культуры".
Напомним, что в 2023 году в ЛНР открыли обновлённый мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса". На входе расположена скульптура матери, которая держит на руках тело убитого сына, она олицетворяет захороненных здесь 3000 луганчан, расстрелянных нацистами в 1942–1943 годах. Так как сейчас мирные жители также погибли от рук приверженцев фашизма, после благоустройства на кладбище установили 16-метровый обелиск с 4-метровым бронзовым ангелом с крестом в руке.
Александр Река / ТАСС