Около ста памятников героям ВОВ будут благоустроены в ЛНР ко Дню Победы

Около ста памятников героям Великой Отечественной войны будут благоустроены в ЛНР ко Дню Победы. Об этом на брифинге в "ЛуганскИнформЦентре" сообщил министр культуры республики Дмитрий Сидоров.

"На территории ЛНР на сегодняшний день насчитывается 566 таких объектов. Работа будет проводиться не менее чем на ста из них", – проинформировал он.

По словам Сидорова, при работе на объектах в местах, где проходили боевые действия, существует проблема с обеспечением безопасности.

"Мы понимаем, что работа по сохранению объектов должна проводиться с учетом безопасности. Существуют места, где ранее велись бои, могут остаться заминированные участки, могут быть объекты вблизи линии боевого соприкосновения либо опасных участков. Мы не рекомендуем сейчас выходить на те объекты, которые сопряжены с рисками для жизни и здоровья граждан", – указал министр.

Сидоров подчеркнул, что "в целом каждый гражданин имеет право на беспрепятственный доступ к объектам культурного наследия и обязан проводить работу по сохранению памятников истории и культуры".