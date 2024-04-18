В Оренбургской области возобновили газоснабжение более 50% потребителей

В Оренбургской области вновь запущено газоснабжение 14 317 абонентов, что составляет более 50% от общего количества потребителей, которых ранее отключили в связи с паводковой опасностью в регионе. Об этом сообщили на официальном портале регионального правительства.

"В Оренбургской области восстановлено газоснабжение 14 317 абонентов — это более 50% потребителей, отключённых в целях безопасности из-за паводка", — сказано в заявлении администрации.

В настоящее время специалисты обследуют наружные и внутридомовые газовые сети, которые находились в зоне подтопления. Их проверяют на герметичность и продувку. Пуск газа по сетям производится, если их состояние признано безопасным для эксплуатации. Оренбуржцев с энергозависимым газовым оборудованием призвали подать заявку на проведение бесплатной оценки безопасной работоспособности приборов. Власти предупредили, что самостоятельно подключать подтопленное энергозависимое газовое оборудование небезопасно из-за риска замыкания.