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Регион
18 апреля, 14:34

В Оренбургской области возобновили газоснабжение более 50% потребителей

В Оренбургской области вновь запущено газоснабжение 14 317 абонентов, что составляет более 50% от общего количества потребителей, которых ранее отключили в связи с паводковой опасностью в регионе. Об этом сообщили на официальном портале регионального правительства.

"В Оренбургской области восстановлено газоснабжение 14 317 абонентов это более 50% потребителей, отключённых в целях безопасности из-за паводка", — сказано в заявлении администрации.

В настоящее время специалисты обследуют наружные и внутридомовые газовые сети, которые находились в зоне подтопления. Их проверяют на герметичность и продувку. Пуск газа по сетям производится, если их состояние признано безопасным для эксплуатации. Оренбуржцев с энергозависимым газовым оборудованием призвали подать заявку на проведение бесплатной оценки безопасной работоспособности приборов. Власти предупредили, что самостоятельно подключать подтопленное энергозависимое газовое оборудование небезопасно из-за риска замыкания.

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Ранее губернатор Оренбургской области объявил, что предпринимателям, пострадавшим от паводка, правительство будет выплачивать по 100 тысяч рублей. Эти средства можно будет потратить на ремонт помещения или техники, а также на аренду помещения. Общества с ограниченной ответственностью, где численность персонала составляет от двух до пяти человек, получат по 250 тысяч рублей, более пяти сотрудников — по 500 тысяч рублей.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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