Аксёнов доложил Путину о задержании всех диверсантов, выявленных с 2014 года 18 апреля, 15:03 Президент РФ Владимир Путин и глава Крыма Сергей Аксёнов. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

В Крыму силовики смогли задержать все диверсионные группы, которые вели преступную деятельность с 2014 года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи.

"Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы", — подчеркнул руководитель республики.

Аксёнов отметил, что работа направлена на недопущение, предотвращение и профилактику в первую очередь правонарушений.

Ранее сообщалось, что 16 апреля сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму задержали 53-летнего жителя крымской Алушты, неоднократно выкладывавшего в социальной сети публикации оскорбительного для верующих содержания.

Авторы Татьяна Миссуми