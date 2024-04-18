Путин уверен, что крымчане поддержат Аксёнова на выборах главы республики

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Крыма Сергеем Аксёновым и выразил уверенность, что жители полуострова поддержат его выдвижение на выборах.

"Коллеги спрашивают по поводу продолжения моей работы. Я говорю: "Я солдат президента, куда скажет — туда поеду". Поэтому прошу о продолжении работы", — сказал глава республики.

"У вас всё получается. Все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат. Желаю удачи!" — ответил Путин.