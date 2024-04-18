Путин уверен, что крымчане поддержат Аксёнова на выборах главы республики
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС
Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Крыма Сергеем Аксёновым и выразил уверенность, что жители полуострова поддержат его выдвижение на выборах.
"Коллеги спрашивают по поводу продолжения моей работы. Я говорю: "Я солдат президента, куда скажет — туда поеду". Поэтому прошу о продолжении работы", — сказал глава республики.
"У вас всё получается. Все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат. Желаю удачи!" — ответил Путин.
Ранее президент уже поддержал губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, главу Башкирии Радия Хабирова, а также губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, которые изъявили желание баллотироваться на новый срок.