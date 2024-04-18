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Путин уверен, что крымчане поддержат Аксёнова на выборах главы республики

18 апреля, 14:40
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Крыма Сергеем Аксёновым и выразил уверенность, что жители полуострова поддержат его выдвижение на выборах.

"Коллеги спрашивают по поводу продолжения моей работы. Я говорю: "Я солдат президента, куда скажет — туда поеду". Поэтому прошу о продолжении работы", — сказал глава республики.

"У вас всё получается. Все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат. Желаю удачи!" — ответил Путин.

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Ранее президент уже поддержал губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, главу Башкирии Радия Хабирова, а также губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, которые изъявили желание баллотироваться на новый срок.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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