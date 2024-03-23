"Стиснем зубы и сомкнём ряды": Аксёнов уверен в победе России над злом терроризма
Глава Крыма Аксёнов после теракта заявил, что враги РФ не добьются своих целей
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после теракта в "Крокусе" помимо боли и скорби есть ещё одно чувство — ярость. Желание наказать террористов, которые пытались сбежать на Украину, но были задержаны, а также их заказчиков.
"Президент объявил 24 марта днём общенационального траура. Нет слов, чтобы выразить нашу боль и скорбь. Но есть и ещё одно чувство — ярость. Желание возмездия для убийц, для трусливых тварей, которые пытались сбежать к своим подельникам на Украину, но были задержаны нашими правоохранителями. Для их хозяев и заказчиков зверского преступления. И не только для них, но и для всех, кто сегодня спекулирует на трагедии, преследуя свои грязные цели. Кто радуется смертям невинных людей", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
Глава Крыма добавил, что эта тактика врагов России известна. Её цель — посеять в обществе чувство страха, бессилия, незащищённости. Но этого им никогда не удавалось и не удастся в этот раз. Аксёнов отметил, что об этом свидетельствуют волна солидарности и сочувствия по всей стране, очереди на сдачу крови в медучреждениях.
"Мы стиснем зубы и ещё теснее сомкнём ряды. Мы победим. Потому что террор — это всегда поражение. А опыт борьбы с этим злом у наших военных и спецслужб колоссальный. По словам нашего президента, никто и ничто не может поколебать нашу сплочённость, силу народа России. А террористов ждёт возмездие и забвение, будущего у них нет", — добавил глава Крыма.
Аксёнов ещё раз выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ранее в Крыму отменили все массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе".
Вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых террористов зашла внутрь здания Crocus City Hall, где должно было начаться выступление группы "Пикник". Боевики расстреливали всех людей, которые попадались им на глаза, после чего подожгли зрительный зал "Крокуса". Террористов настигли неподалёку от границы с Украиной, куда они, по предварительным данным, пытались сбежать. СК официально сообщил о 133 погибших, по неофициальным данным, жертв теракта больше. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
ТАСС / Сергей Мальгавко