"Стиснем зубы и сомкнём ряды": Аксёнов уверен в победе России над злом терроризма

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после теракта в "Крокусе" помимо боли и скорби есть ещё одно чувство — ярость. Желание наказать террористов, которые пытались сбежать на Украину, но были задержаны, а также их заказчиков.

"Президент объявил 24 марта днём общенационального траура. Нет слов, чтобы выразить нашу боль и скорбь. Но есть и ещё одно чувство — ярость. Желание возмездия для убийц, для трусливых тварей, которые пытались сбежать к своим подельникам на Украину, но были задержаны нашими правоохранителями. Для их хозяев и заказчиков зверского преступления. И не только для них, но и для всех, кто сегодня спекулирует на трагедии, преследуя свои грязные цели. Кто радуется смертям невинных людей", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Глава Крыма добавил, что эта тактика врагов России известна. Её цель — посеять в обществе чувство страха, бессилия, незащищённости. Но этого им никогда не удавалось и не удастся в этот раз. Аксёнов отметил, что об этом свидетельствуют волна солидарности и сочувствия по всей стране, очереди на сдачу крови в медучреждениях.

"Мы стиснем зубы и ещё теснее сомкнём ряды. Мы победим. Потому что террор — это всегда поражение. А опыт борьбы с этим злом у наших военных и спецслужб колоссальный. По словам нашего президента, никто и ничто не может поколебать нашу сплочённость, силу народа России. А террористов ждёт возмездие и забвение, будущего у них нет", — добавил глава Крыма.