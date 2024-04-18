Угрожал выбить зубы: Житель Ленобласти затащил 49-летнюю медсестру в дом и насиловал всю ночь В Ленобласти задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры 18 апреля, 16:29 Подозреваемый в изнасиловании медсестры в Ленобласти. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Ленинградской области 49-летняя медсестра обвинила в изнасиловании мужчину, который набросился на неё на улице, затащил в дом и истязал всю ночь. Об этом пишет Mash на Мойке.

Инцидент произошёл в деревне Ахматова Гора. Женщина рассказала, что вечером гуляла с собакой, когда к ней подошёл незнакомец и ударил по голове. После этого он заволок жертву в дом, угрожая выбить зубы. При этом в комнате парень продолжил наносить удары, а после раздел её и бросил на диван. Истязания закончились только под утро.

Потерпевшая призналась, что боялась сразу обратиться в полицию, так как неадекват запугал её. Но, набравшись смелости, через несколько дней женщина всё же написала заявление в участке. Парня в итоге задержали возле его дома в селе Старая Ладога. Известно, что ему 24 года, за последние пять лет он трижды был судим за кражу и побои.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция поймала 59-летнего мужчину, который изнасиловал и убил двух женщин в 2002 и 2003 году. Вскоре преступник предстанет перед судом. Сейчас обвиняемый арестован. Свою вину он признал в полном объёме.

Авторы Татьяна Миссуми