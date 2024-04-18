Режиссёр РАМТ Александр Пономарёв скончался в возрасте 64 лет 18 апреля, 15:34 Александр Пономарёв. Обложка © РАМТ

Режиссёр Александр Пономарёв скончался в возрасте 64 лет. Об этом говорится на сайте Российского академического молодёжного театра (РАМТ). При этом причины трагического события не называются.

"Ушёл из жизни режиссёр Александр Пономарёв. Режиссёр, обладавший удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую он говорил", — сказано в тексте.

По словам коллег, Пономарёв был разноплановым и талантливым режиссёром, ему легко удавалось "пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова". Его спектакль "Победа над солнцем" принёс РАМТ первую премию "Золотая маска". Также режиссёр известен такими яркими постановками, как "Любовь и смерть Зинаиды Райх", "Блоха", "Таня", "Великаны и козявки". Всего за свою жизнь Пономарёв создал свыше ста спектаклей.

Ранее сообщалось, что актриса "Электротеатра Станиславский" Инна Головина скончалась на 50-м году жизни после тяжёлого заболевания. Она играла роль Фриды в "Мастере и Маргарите", Актрису в "Чеховщине", Зинаиду Михайловну в "Иване Васильевиче…".

Авторы Татьяна Миссуми