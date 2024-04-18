Кадыров отреагировал на инцидент с главой МЧС Чечни в Дагестане

Рамзан Кадыров прокомментировал резонансное видео с задержанием начальника регионального управления МЧС Алихана Цакаева на КПП Герзель в Дагестане. По словам главы Чеченской Республики, произошла "постыдная провокация". Виновных в этом "гнать надо из структур с треском", убеждён Кадыров.

"Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Гнать надо их из структур с треском. Обращаюсь к руководству Дагестана, чтобы обратили внимание на произошедшее и приняли соответствующие меры в отношении виновных КПП Герзель. Они не должны носить и марать форму блюстителя", — написал в своём телеграм-канале в четверг, 18 апреля, глава Чечни.

Кадыров указал, что Цакаева задерживали в грубой форме и без объяснения причин, а служебных документов и формы при нём не было, потому что дело было в его выходной день.

"Будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже. Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались", — добавил он.

Алихан Цакаев занимает пост начальника Главного управления МЧС по Чечне с марта 2022 года. С февраля 2020 года он был заместителем главы регионального МЧС по антитеррористической деятельности. Награждён орденом Кадырова, четырьмя орденами Мужества, медалью "За отличие в охране общественного порядка", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За отвагу". Накануне в соцсетях появилось видео, как несколько полицейских вытаскивают Цакаева из чёрного автомобиля, который стоит на проезжей части. Вскоре после задержания мужчину отпустили без медосвидетельствования.