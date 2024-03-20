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20 марта, 08:40

Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Фото © Nso.ru

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Фото © Nso.ru

Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Об этом сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

"Да, я могу вам подтвердить. Это так. Он задержан", цитирует Нешумова ТАСС.

Архипов занимает этот пост с 2018 года.

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Также сегодня в Новосибирске произошло ещё одно громкое задержание — Никиту Кологривого взяли правоохранители после пьяного дебоша в одном из местных ресторанов. Сейчас актёра везут в отдел полиции. Ему грозит 15 суток за мелкое хулиганство.

Александра Вишнякова
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