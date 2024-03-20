Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Об этом сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

"Да, я могу вам подтвердить. Это так. Он задержан", — цитирует Нешумова ТАСС.