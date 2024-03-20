Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области
Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Фото © Nso.ru
Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Об этом сообщил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
"Да, я могу вам подтвердить. Это так. Он задержан", — цитирует Нешумова ТАСС.
Архипов занимает этот пост с 2018 года.
Также сегодня в Новосибирске произошло ещё одно громкое задержание — Никиту Кологривого взяли правоохранители после пьяного дебоша в одном из местных ресторанов. Сейчас актёра везут в отдел полиции. Ему грозит 15 суток за мелкое хулиганство.