В Петербурге студентка впала в кому в свой день рождения после сдачи норм ГТО

В Петербурге студентка университета промтехдизайна впала в кому в свой день рождения после сдачи нормативов ГТО. Медики доставили её в Мариинскую больницу, сообщает Mash на Мойке со ссылкой на брата девушки.

20-летняя спортсменка впала в кому после сдачи норм ГТО. Видео © Telegram / Mash на Мойке

В свой 20-й день рождения Софья сдавала нормы комплекса ГТО. По словам её брата, все дисциплины покорились его сестре, за что она получила оценку "отлично" и удалилась в раздевалку. Однако там она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Как сообщил брат, у девушки произошло кровоизлияние в мозг и остановилось сердце. Врачам удалось её реанимировать, сейчас она находится в коме под наблюдением специалистов.

Софья родом из Малой Вишеры, что в Новгородской области. Она с детства увлекается спортом и занимается сразу несколькими его видами. В её жизни случился героический момент, когда спортсменка вместе с сокурсницами спасла четырёх собак из горящего частного дома. После этого она даже дала интервью для местного СМИ.