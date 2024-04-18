В Петербурге студентка впала в кому в свой день рождения после сдачи норм ГТО
В Петербурге у студентки произошло кровоизлияние в мозг после сдачи норм ГТО
В Петербурге студентка университета промтехдизайна впала в кому в свой день рождения после сдачи нормативов ГТО. Медики доставили её в Мариинскую больницу, сообщает Mash на Мойке со ссылкой на брата девушки.
20-летняя спортсменка впала в кому после сдачи норм ГТО. Видео © Telegram / Mash на Мойке
В свой 20-й день рождения Софья сдавала нормы комплекса ГТО. По словам её брата, все дисциплины покорились его сестре, за что она получила оценку "отлично" и удалилась в раздевалку. Однако там она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Как сообщил брат, у девушки произошло кровоизлияние в мозг и остановилось сердце. Врачам удалось её реанимировать, сейчас она находится в коме под наблюдением специалистов.
Софья родом из Малой Вишеры, что в Новгородской области. Она с детства увлекается спортом и занимается сразу несколькими его видами. В её жизни случился героический момент, когда спортсменка вместе с сокурсницами спасла четырёх собак из горящего частного дома. После этого она даже дала интервью для местного СМИ.
Ранее девушка из Кузбасса впала в кому после операции по удалению аппендикса. После процедуры она не созвонилась со своим супругом, а через день врачи сообщили ему, что его жена так и не приходила в себя. Родственники подали заявление в СК, поскольку они предполагают, что причиной могла стать неудачная анестезия, случаи с которой уже бывали в этой больнице.
Telegram / Mash на Мойке