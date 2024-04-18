Украинский суд приговорил депутата-шахматиста Карпова к 15 годам лишения свободы

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова, а также депутатов Виктора Казакова и Георгия Карлова. По данным СБУ по Тернопольской области, суд заочно приговорил их к 15 годам лишения свободы за поддержку решения о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

"В Тернополе к 15 годам тюрьмы приговорены три депутата Госдумы РФ, голосовавшие за признание ДНР и ЛНР. На основании собранных улик суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении украинского ведомства.