Украинский суд приговорил депутата-шахматиста Карпова к 15 годам лишения свободы
Шахматист Анатолий Карпов. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
На Украине возбуждено уголовное дело в отношении чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова, а также депутатов Виктора Казакова и Георгия Карлова. По данным СБУ по Тернопольской области, суд заочно приговорил их к 15 годам лишения свободы за поддержку решения о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.
"В Тернополе к 15 годам тюрьмы приговорены три депутата Госдумы РФ, голосовавшие за признание ДНР и ЛНР. На основании собранных улик суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении украинского ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинения солисту Мариинки Василию Герелло. Его обвиняют в "призывах к агрессивной войне" из-за поддержки артистом специальной военной операции. Статьи, которые вменили артисту, предусматривают наказание от трёх до пяти лет тюрьмы.