12 членов неонацистской группировки "Белая масть" задержали в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Задержание радикалов прошло 16 и 17 апреля. У них изъяли холодное и стрелковое оружие, а также патроны, экстремистскую литературу и атрибутику националистов. Кроме того, во время обысков были найдены средства связи, которые преступники использовали для распространения своих идей. А в телефонах членов группировки оперативники обнаружили переписки с лидерами ВСУ, а также запрещённых организаций Русский добровольческий корпус* и "Азов"*.

Организовал ячейку 24-летний мужчина. Он получил задание от кураторов ВСУ сформировать националистическую группировку в Крыму, а затем перебросить радикалов в Незалежную для участия в боях против России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ России задержали двоих украинцев, которых подозревают в диверсии на территории Запорожской области. По информации правоохранителей, преступники передавали Киеву данные о местоположении российских войск для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.