Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 17:35

12 членов неонацистской группировки "Белая масть" задержали в Крыму

12 членов неонацистской группировки "Белая масть" задержали в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Задержание радикалов прошло 16 и 17 апреля. У них изъяли холодное и стрелковое оружие, а также патроны, экстремистскую литературу и атрибутику националистов. Кроме того, во время обысков были найдены средства связи, которые преступники использовали для распространения своих идей. А в телефонах членов группировки оперативники обнаружили переписки с лидерами ВСУ, а также запрещённых организаций Русский добровольческий корпус* и "Азов"*.

Организовал ячейку 24-летний мужчина. Он получил задание от кураторов ВСУ сформировать националистическую группировку в Крыму, а затем перебросить радикалов в Незалежную для участия в боях против России. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

ФСБ и МВД не дали украинским террористам завладеть 300 тысячами SIM-карт для совершения диверсий в РФ
ФСБ и МВД не дали украинским террористам завладеть 300 тысячами SIM-карт для совершения диверсий в РФ

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ России задержали двоих украинцев, которых подозревают в диверсии на территории Запорожской области. По информации правоохранителей, преступники передавали Киеву данные о местоположении российских войск для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

* Организации запрещены в Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров