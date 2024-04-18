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Регион
18 апреля, 19:20

Меликов: Задержание главы МЧС Чечни не скажется на добрых отношениях регионов

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент с задержанием руководителя МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП Герзель. По его мнению, произошедшее требует детального и внимательного анализа.

Чиновник подчеркнул, что этот эпизод не бросит тень на мундир местных силовиков. Они защищали родную землю от бандформирований в самые тяжёлые для России времена, заслужив гордое звание блюстителей порядка, напомнил Меликов. Сотрудники дагестанского МВД и сегодня достойно служат на благо общества, подчеркнул он.

"Я убеждён в том, что инциденту будет дана объективная оценка и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями! Ведь именно на это сегодня так надеется наш общий враг", — написал Меликов в "Телеграме".

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Напомним, что ролик с участием министра появился в соцсетях 18 апреля. На кадрах силовики вытаскивают Цакаева из его автомобиля и валят на землю. Позже главу ведомства отпустили. О ситуации уже высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал "с треском" гнать силовиков, которые произвели "грубейшее" задержание Цакаева.

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Telegram / Администрация Главы РД

Илья Пушкарев
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