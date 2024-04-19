Суд арестовал ещё девятерых человек по делу о хищении 2,8 млрд в Дагестане

В Дагестане число арестованных по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей достигло 26. Ещё девять человек отправились в СИЗО по решению служителей Фемиды 18 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе Верховного суда республики.

"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ещё девятерым фигурантам", — гласит заявление.

Задержанные являются действующими работниками АО "Дагэнергосеть", как и некоторые другие из 17 арестованных ранее подозреваемых. Они отправлены в СИЗО на два месяца.