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18 апреля, 21:23

Суд арестовал ещё девятерых человек по делу о хищении 2,8 млрд в Дагестане

В Дагестане число арестованных по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей достигло 26. Ещё девять человек отправились в СИЗО по решению служителей Фемиды 18 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе Верховного суда республики.

"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ещё девятерым фигурантам", — гласит заявление.

Задержанные являются действующими работниками АО "Дагэнергосеть", как и некоторые другие из 17 арестованных ранее подозреваемых. Они отправлены в СИЗО на два месяца.

В Дагестане ещё восемь человек арестованы по делу о хищении 2,8 млрд рублей
В Дагестане ещё восемь человек арестованы по делу о хищении 2,8 млрд рублей

Напомним, что ФСБ выявила и пресекла деятельность организованной группы сотрудников дагестанских предприятий энергоснабжения 12 апреля. Злоумышленники на протяжении нескольких лет отмывали деньги на госпрограмме по снижению затрат в электросетевом комплексе Северного Кавказа.

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Shutterstock / lunopark

Илья Пушкарев
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