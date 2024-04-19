Жителей столицы предупредили о сильном ливне и грозе

С полуночи до шести утра пятницы, 19 апреля, москвичей ожидает сильный ливень, позже ему на смену придёт пронзительный ветер. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Вы знаете, наверное, мы будем хорошо спать под грохот этой грозы и этот сильный ливень, потому что он придётся как раз на полночные часы, самый пик этой зоны осадков придётся именно на ночь", — пообещал специалист.

А вот в пятницу днём главную роль уже будет играть не дождь, а северо-восточный ветер. Его порывы будут превышать 15–17 метров в секунду. По словам синоптика, такие погодные перипетии — своеобразная компенсация за тёплый и сухой март.