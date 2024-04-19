Вице-премьер пермского правительства Дёмкин покинул пост после видео сына
Бывший зампредседателя Правительства Пермского края Алексей Дёмкин. Обложка © ТАСС / URA.RU / Анна Майорова
Зампредседателя Правительства Пермского края и бывший мэр Перми Алексей Дёмкин оставил пост после опубликованного сыном из-за границы скандального видео. Об этом сообщил "Коммерсант-Прикамье".
На кадрах с Бали Илья Дёмкин показал красоты местной природы, а затем обратился к подписчикам с вопросом: "На хрена мне Пермь?"
"Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы", — процитировало Алексея Дёмкина издание.
Главой Перми Дёмкин был чуть более двух лет, а в июне 2023 года занял должность заместителя председателя Правительства Пермского края по вопросам территориального развития, кроме того, курировал Министерство по делам Коми-Пермяцкого автономного округа.
Ранее Life.ru рассказывал, как живёт сын вице-премьера Пермского края и почему он не хочет возвращаться на родину. Илья Дёмкин может позволить себе и длительные путешествия, и ПМЖ в Индонезии: у него есть доля в строительном бизнесе семьи.