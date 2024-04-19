Вице-премьер пермского правительства Дёмкин покинул пост после видео сына

Зампредседателя Правительства Пермского края и бывший мэр Перми Алексей Дёмкин оставил пост после опубликованного сыном из-за границы скандального видео. Об этом сообщил "Коммерсант-Прикамье".

На кадрах с Бали Илья Дёмкин показал красоты местной природы, а затем обратился к подписчикам с вопросом: "На хрена мне Пермь?"

"Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы", — процитировало Алексея Дёмкина издание.

Главой Перми Дёмкин был чуть более двух лет, а в июне 2023 года занял должность заместителя председателя Правительства Пермского края по вопросам территориального развития, кроме того, курировал Министерство по делам Коми-Пермяцкого автономного округа.