Стресс — главный враг: Подросткам объяснили, что нельзя делать при подготовке к экзаменам

Подготовка к сессии ассоциируется у большинства студентов со стрессом и бессонными ночами за тетрадью с конспектами. Однако в таком экстремальном режиме эффективность работы оставляет желать лучшего, предостерегла врач-реабилитолог Светлана Малиновская.

"Самое важное — перед экзаменами нельзя паниковать. Ведь материал в любом случае как-то усваивается во время учёбы. На экзамене многое может вспомниться, даже если ученику кажется, что он ничего не знает. Но если мозг воспринимает информацию в состоянии стресса, она не сохраняется надолго", — посоветовала медик.

Пользоваться "услугами" кофе и энергетиков — тоже ошибка, уверена специалист. Прилив энергии от них длится недолго, а потом наступает вялость. Но не стоит утомлять себя и круглосуточным штудированием книг, призвала Малиновская.

"Справиться с нагрузкой поможет комфортный режим: достаточное количество сна, зарядка, полноценное питание и прогулки. Про сон ни в коем случае нельзя забывать", — добавила реабилитолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".