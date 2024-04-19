В ФРГ объяснили ситуацию с найденными в стране украинскими детьми
Полиция ФРГ: Найденные в стране украинские дети приехали с законными опекунами
Большинство обнаруженных в Германии украинских детей, ранее числившихся "похищенными Россией", въехали в страну с законными опекунами. Об этом RT DE информировал представитель Федерального ведомства уголовной полиции Германии.
Источник рассказал, что несколько несовершеннолетних якобы были вывезены с Украины через РФ незаконно, но не уточнил, сколько именно, кем и когда. Также известно, что списки "похищенных" детей составлял Киев, обратившийся затем к "международным органам" для установления их местонахождения.
Как ранее писал Life.ru, более 160 украинских детей, в "похищении" которых Киев обвинял Россию, нашлись в Германии. Несмотря ни на что, украинская сторона продолжает утверждать, что этих детей вывезли из страны при содействии России.
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