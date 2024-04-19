В ФРГ объяснили ситуацию с найденными в стране украинскими детьми

Источник рассказал, что несколько несовершеннолетних якобы были вывезены с Украины через РФ незаконно, но не уточнил, сколько именно, кем и когда. Также известно, что списки "похищенных" детей составлял Киев, обратившийся затем к "международным органам" для установления их местонахождения.