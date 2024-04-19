В ФРГ возобновили расследование о пропаже владельца OBI, якобы живущего в России

В Германии возобновлено расследование о пропаже экс-главы владеющего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба, его брат Кристиан Хауб подозревается в даче ложных показаний. Об этом газету "Известия" информировали в прокуратуре Кёльна.

"Утверждается, что обвиняемый — вопреки своим заявлениям — располагал достоверными доказательствами того, что пропавший Карл-Эриван Хауб может быть жив", — сообщили изданию в ведомстве.

В настоящее время в отношении Кристиана Хауба действует презумпция невиновности. Правоохранители пока не могут с полным основанием утверждать, что Карл-Эриван Хауб жив. Следствие продолжается.