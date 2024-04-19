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19 апреля, 03:33

В ФРГ возобновили расследование о пропаже владельца OBI, якобы живущего в России

Прокуратура ФРГ расследуют пропажу владельца OBI, который может быть в России

В Германии возобновлено расследование о пропаже экс-главы владеющего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба, его брат Кристиан Хауб подозревается в даче ложных показаний. Об этом газету "Известия" информировали в прокуратуре Кёльна.

"Утверждается, что обвиняемый — вопреки своим заявлениям — располагал достоверными доказательствами того, что пропавший Карл-Эриван Хауб может быть жив", — сообщили изданию в ведомстве.

В настоящее время в отношении Кристиана Хауба действует презумпция невиновности. Правоохранители пока не могут с полным основанием утверждать, что Карл-Эриван Хауб жив. Следствие продолжается.

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Напомним, управляющий директор немецкого холдинга Tengelmann Group 58-летний Карл-Эриван Хауб пропал в Альпах 7 апреля 2018 года. Последний раз его видели в полном лыжном снаряжении. Некоторые СМИ тем не менее сообщали, что в том же году Кристиан Хауб получил от частных сыщиков фотографии живого родственника, проживающего в России с гражданкой РФ. Прокуратура ФРГ ранее опровергла эти слухи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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