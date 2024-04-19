The Economist: В арсенале ВСУ появились дроны, способные долететь до Сибири
Украинские власти серьёзно вложились в производство беспилотников дальнего радиуса действия. Результатом этих работ стало появление у ВСУ дронов, способных преодолевать тысячи километров, рассказали в британском журнале The Economist.
"Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", — гласит публикация.
Собеседник издания в лице представителя неназванной компании-производителя БПЛА заявил, что в ближайшее время ВСУ планируют расширять программу использования беспилотников. В поле внимания окажется вся европейская часть России, пригрозил он.
Российские разработчики тем временем тоже не сидят сложа руки. Так, недавно отечественные умельцы представили беспилотник "Скворец", неуязвимый для комплексов радиоэлектронной борьбы противника.
Telegram / Міністерство оборони України