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19 апреля, 03:15

The Economist: В арсенале ВСУ появились дроны, способные долететь до Сибири

Украинские власти серьёзно вложились в производство беспилотников дальнего радиуса действия. Результатом этих работ стало появление у ВСУ дронов, способных преодолевать тысячи километров, рассказали в британском журнале The Economist.

"Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", — гласит публикация.

Собеседник издания в лице представителя неназванной компании-производителя БПЛА заявил, что в ближайшее время ВСУ планируют расширять программу использования беспилотников. В поле внимания окажется вся европейская часть России, пригрозил он.

ВСУ за сутки лишились 251 дрона, двух "Точек-У" и 33 снарядов Vampire
ВСУ за сутки лишились 251 дрона, двух "Точек-У" и 33 снарядов Vampire

Российские разработчики тем временем тоже не сидят сложа руки. Так, недавно отечественные умельцы представили беспилотник "Скворец", неуязвимый для комплексов радиоэлектронной борьбы противника.

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Telegram / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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