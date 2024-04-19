The Economist: В арсенале ВСУ появились дроны, способные долететь до Сибири

Украинские власти серьёзно вложились в производство беспилотников дальнего радиуса действия. Результатом этих работ стало появление у ВСУ дронов, способных преодолевать тысячи километров, рассказали в британском журнале The Economist.

"Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири", — гласит публикация.

Собеседник издания в лице представителя неназванной компании-производителя БПЛА заявил, что в ближайшее время ВСУ планируют расширять программу использования беспилотников. В поле внимания окажется вся европейская часть России, пригрозил он.