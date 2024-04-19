МВД не нашло преступления в сеансах пары экзорцистов-поджигателей из Башкирии
"Белая ведьма" Карина и её супруг из Башкирии (справа-налево). Обложка © SHOT
МВД не нашло состава преступления в "огненных" сеансах экзорцистов из Башкирии, пишет SHOT. На допросе Карина Кочеткова, "изгонявшая бесов" с помощью огня, заявила, что "не занимается сожжением людей", а просто делает массажи с муравьиным спиртом и огнём. Причём последнее, уверяет она, безопасно, так как при процедуре используется мокрое полотенце, а в помещении есть огнетушитель.
Что касается голосов "бесов", то их "белая ведьма" объяснить не смогла и заверила, что ни в какой секте не состоит. На проверке всё и закончилось, так как никто от действий пары не пострадал.
Напомним, на пару экзорцистов из Башкирии пожаловались в начале апреля. Карина и её супруг за приличные деньги избавляют всех желающих от "бесов", причём в ходе сеанса пара обливает клиента спиртом и поджигает. Сама девушка называет себя "белой ведьмой" и утверждает, что на её счету — уже более 200 спасённых граждан.