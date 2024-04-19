МВД не нашло преступления в сеансах пары экзорцистов-поджигателей из Башкирии

МВД не нашло состава преступления в "огненных" сеансах экзорцистов из Башкирии, пишет SHOT. На допросе Карина Кочеткова, "изгонявшая бесов" с помощью огня, заявила, что "не занимается сожжением людей", а просто делает массажи с муравьиным спиртом и огнём. Причём последнее, уверяет она, безопасно, так как при процедуре используется мокрое полотенце, а в помещении есть огнетушитель.

Что касается голосов "бесов", то их "белая ведьма" объяснить не смогла и заверила, что ни в какой секте не состоит. На проверке всё и закончилось, так как никто от действий пары не пострадал.