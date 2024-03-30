Экзорцист не понадобится: 5 логичных объяснений, почему вы видите в зеркалах потусторонние сущности Многие люди замечают в зеркале призраков и начинают думать, что сошли с ума. Но Life.ru рассказывает, почему видеть в отражении потусторонние вещи — это нормально. 30 марта, 16:00 Обложка © Freepik

Мысль, что в страшном зеркале можно увидеть призрака за спиной, навевается людям давно. Верить в существование потустороннего нас заставил кинематограф, а также различные мистические ритуалы вроде вызова Кровавой Мэри или Пиковой Дамы. Но если вы заметили в зеркале монстра, то не спешите пугаться. Ничего мистического в этом нет. Но почему люди видят ужасы в отражении?

1. Страх из детства

Если увидели призрака, то не бойтесь, скорее всего, он появился из-за детских страхов. Фото © Freepik

Пиковую Даму, Барбадука и других потусторонних злых духов в детстве пытались вызвать все. При соблюдении ритуала у некоторых это даже получалось. Многие дети действительно жаловались, что слышали странные звуки и видели страшные силуэты в зеркале.

Если вы, будучи ребёнком, во время экспериментов видели в зеркале духов, в сознании укоренилось, что в отражении действительно может кто-то жить. Из-за этого призраки являются и сейчас.

2. Русский фольклор

В легенды, что в зеркалах ужасы появляются чуть ли не каждый раз, когда пристально в них смотришь, многие верят благодаря русскому фольклору. Во многих мистических книгах не раз описывался сюжет, когда герой приходил к реке, чтобы напиться воды, смотрел на своё отражение и за спиной видел монстра. Многие особо восприимчивые люди верят в существование призраков до сих пор именно из-за того, что эту мысль "вкладывали в подсознание" с помощью книг.

3. Вы слишком сильно впечатлились фильмом ужасов

Как увидеть призрака? Посмотрите фильм ужасов и подойдите к зеркалу. Фото © Freepik

Часто в зеркалах ужасы видят личности, отличающиеся особой впечатлительностью. Силуэты из других миров приходят как раз после просмотра ужастиков. Причём не важно, вокруг чего крутился сюжет картины — зомби-апокалипсиса, нашествия других монстров или же заблудших душ в зеркалах. Если человек восприимчив к страшилкам, то при подходе к зеркалу он будет чувствовать тревогу и страх.

4. Мозг искажает изображение

Оговоримся сразу: отражение в зеркале действительно может искажаться. Если долго смотреть в него, можно увидеть монстров и злых духов, но ничего мистического в этом нет.

Итальянский психолог Джованни Капуто провёл эксперимент, в ходе которого он посадил школьников напротив и заставил смотреть на лица друг друга. Они не должны были отводить глаза на протяжении 10–15 минут. В ходе теста выяснилось, что, если не отрывать взгляд, изображение искажается и дети сталкиваются с галлюцинациями. Причина в том, что, когда глаза смотрят в одну точку, мозг не получает новую информацию. В результате он начинает дорисовывать её самостоятельно.

Недостающие элементы воспроизводятся с помощью "генерации картинок" из воспоминаний или даже мыслей. Следовательно, если человек в данный момент думает о монстре или недавно посмотрел фильм ужасов, то этот призрак в отражении и появляется. Но это не потусторонние вещи, а обычная картинка, которая возникла у вас в голове из-за слишком ярких впечатлений.

5. Феномен Трокслера

Увидеть призрака можно, если долго всматриваться в зеркало. Фото © Freepik

Это явление дополняет предыдущую теорию. Суть феномена в том, что, когда человек долго фокусируется на своём лице в отражении, мозг устаёт и перестаёт замечать те элементы лица, которые неподвижны. В результате он убирает их, а затем пририсовывает элементы из воспоминаний, которые могут вас напугать. Например, в отражении можно увидеть лицо мертвеца, монстра или призрака. Но на самом деле никаких злых духов нет. Это вы дали своему мозгу повод дорисовать реальность.

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Авторы Никита Фартов