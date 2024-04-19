Песков не стал комментировать заявления о готовившемся "покушении" на Зеленского 19 апреля, 09:59 Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Кремле не стали комментировать заявления Службы безопасности Украины о якобы предотвращении "покушения" на Владимира Зеленского в Польше.

"У нас нет никаких комментариев в этой связи", — отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, накануне СБУ заявила о задержании в Польше "российского агента", который, как утверждается, сотрудничал с разведкой РФ для планирования покушения на Владимира Зеленского. Личность мужчины не раскрывается, но уточняется, что это гражданин Польши.