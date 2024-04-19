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19 апреля, 10:08

Песков — о "дальнобойных" дронах: РФ внимательно отслеживает украинские "новинки"

Российские военные и спецслужбы РФ отслеживают все "новинки" в вооружении ВСУ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о появлении у Украины дронов с дальностью полёта до трёх тысяч километров.

"Здесь, конечно, вопрос не для Кремля. Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, британский журнал The Economist сообщил, что украинские власти серьёзно вложились в производство беспилотников дальнего радиуса действия. Результатом этих работ стало появление у ВСУ дронов, способных преодолевать до трёх тысяч километров. Технически такие БПЛА якобы могут долететь до Сибири.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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