Филолог подсказала родителям способ научить детей быстро запоминать стихи

Ребёнку будет проще выучить стихотворение, если он будет полностью понимать его смысл. Это значит, что родители должны во время занятия с чадом проговорить значение всех незнакомых для него слов. Такой важный совет дала завкафедрой методики преподавания русского языка и литературы факультета русской филологии Государственного университета просвещения Анна Шмелева.

"Ребёнок не может запомнить стихотворение, когда не понимает его смысла, не чувствует ритма и не осознаёт, зачем его учить. Родители должны объяснить ему значение всех незнакомых слов и обсудить с ним содержание произведения, лирического героя. Нарисуйте стихотворение: каждая строфа — рисунок. Это наиболее продуктивный способ для ребёнка запомнить события и логику стихотворения, — пояснила специалист в беседе с NEWS.ru.

Филолог обратила внимание, что с детьми очень важно обсудить подобранные автором рифмы, и ещё посоветовала такой способ запоминания стихотворения, как пение и записывание на диктофон. Кроме этого, важно прочитать каждую строчку несколько раз, заучить и прочитать наизусть, а затем двигаться дальше.