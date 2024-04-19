Россиянин пытался вывезти дочь из Белоруссии в Египет по фальшивому паспорту

Россиянин пытался вывезти свою дочь из Белоруссии в Египет по поддельному паспорту. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики.

Россиянин пытался вывезти дочь в Египет из Белоруссии по фальшивому паспорту. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

"Вечером 25 марта при оформлении рейса Минск – Шарм-эль-Шейх в столичном аэропорту пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно вывезти своего полуторагодовалого ребёнка из Беларуси. При осуществлении пограничного контроля было установлено, что паспорт девочки полностью поддельный", — говорится в сообщении.