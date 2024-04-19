Россиянин пытался вывезти дочь из Белоруссии в Египет по фальшивому паспорту
Россиянин пытался вывезти свою дочь из Белоруссии в Египет по поддельному паспорту. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики.
Россиянин пытался вывезти дочь в Египет из Белоруссии по фальшивому паспорту. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
"Вечером 25 марта при оформлении рейса Минск – Шарм-эль-Шейх в столичном аэропорту пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно вывезти своего полуторагодовалого ребёнка из Беларуси. При осуществлении пограничного контроля было установлено, что паспорт девочки полностью поддельный", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства пояснили, что россиянин в настоящее время разводится с женой. Пограничники выяснили, что действительный паспорт девочки находится как раз у супруги. Мужчина же решил купить фальшивый паспорт в Интернете и незаконно вывезти малышку за границу. В результате злоумышленника передали правоохранителям, а девочку вернули матери.
А ранее Life.ru писал, что в 2019 году россиянин обманом увёз свою дочку в Южную Корею, а потом в США. Мать рассылала объявления о поиске, в том числе за рубежом. С помощью адвокатов в феврале 2020 года ей удалось добиться справедливости и забрать свою дочь в Россию. В марте 2024-го США выдали РФ мужчину, обвиняемого в истязании девочки.
Telegram / Пограничный комитет Беларуси