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19 апреля, 10:29

Песков: Несмотря на растущую вовлечённость Запада, цели СВО неизменны

Несмотря на растущую вовлечённость Запада в конфликт на Украине, цели российской спецоперации остаются прежними, а тактика и стратегия — прерогатива Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку Коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет модальности своего участия в этом конфликте, конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО", — отметил представитель Кремля.

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Кстати, ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал неожиданный вывод о том, что президент России Владимир Путин уже добился всех поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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