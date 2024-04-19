Песков: Несмотря на растущую вовлечённость Запада, цели СВО неизменны

Несмотря на растущую вовлечённость Запада в конфликт на Украине, цели российской спецоперации остаются прежними, а тактика и стратегия — прерогатива Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку Коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет модальности своего участия в этом конфликте, конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО", — отметил представитель Кремля.