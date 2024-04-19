Песков: Несмотря на растущую вовлечённость Запада, цели СВО неизменны
Несмотря на растущую вовлечённость Запада в конфликт на Украине, цели российской спецоперации остаются прежними, а тактика и стратегия — прерогатива Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поскольку Коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет модальности своего участия в этом конфликте, конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО", — отметил представитель Кремля.
Кстати, ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал неожиданный вывод о том, что президент России Владимир Путин уже добился всех поставленных целей спецоперации (СВО) на Украине.
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