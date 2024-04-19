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19 апреля, 11:01

Когда отвык от мощного трафика: Автоэксперт дал советы водителям-"подснежникам"

Попов: "Подснежникам" надо потренироваться за рулём перед выездом в город

Утраченный за зиму водительский навык нуждается в восстановлении независимо от стажа, предупредил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, это касается так называемых подснежников — автолюбители, которые в холодное время года не садились за руль, из-за чего отвыкли от мощного трафика.

"Прежде чем вливаться в большой интенсивный поток, я бы выехал на какую-то закрытую площадку или парковку и просто там покрутил автомобиль, поманеврировал, вспомнил навыки кручения руля, переключения передач. Вспомнил бы, куда и как надо смотреть", — приводит телеканал "Звезда" слова Попова.

Чтобы вернуть былые навыки водителя, специалист рекомендовал "подснежникам" начинать ездить по дорогам, где мало машин, и только потом отправляться по каким-то долгим маршрутам. Что касается устройства автомобиля, то нового тут ничего нет: водитель отвечает за его исправное состояние, резюмировал Попов.

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А ранее россиянам рассказали, в каком случае автомобиль после ДТП лучше продать. Эксперт отметил, что раньше соотечественники почти всегда продавали повреждённые машины. Теперь же ситуация изменилась, количество битых авто, которые сдают в салоны, снизилось.

Обложка ©

Freepik / diana.grytsku

Наталья Исакова
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