Когда отвык от мощного трафика: Автоэксперт дал советы водителям-"подснежникам"

Утраченный за зиму водительский навык нуждается в восстановлении независимо от стажа, предупредил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, это касается так называемых подснежников — автолюбители, которые в холодное время года не садились за руль, из-за чего отвыкли от мощного трафика.

"Прежде чем вливаться в большой интенсивный поток, я бы выехал на какую-то закрытую площадку или парковку и просто там покрутил автомобиль, поманеврировал, вспомнил навыки кручения руля, переключения передач. Вспомнил бы, куда и как надо смотреть", — приводит телеканал "Звезда" слова Попова.

Чтобы вернуть былые навыки водителя, специалист рекомендовал "подснежникам" начинать ездить по дорогам, где мало машин, и только потом отправляться по каким-то долгим маршрутам. Что касается устройства автомобиля, то нового тут ничего нет: водитель отвечает за его исправное состояние, резюмировал Попов.