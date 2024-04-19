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19 апреля, 10:55

Путин обсудил с членами Совбеза РФ запасы госрезервов и борьбу с наркоугрозой

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза. На встрече глава государства поднял две темы, в том числе совершенствование оказания помощи населению в борьбе с наркоугрозой.

"У нас несколько вопросов сегодня. Поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой", — сказал глава государства, открывая совещание.

После этого Путин передал слово для доклада по первой теме зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и МИД Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов и другие.

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Ранее Владимир Путин заявил, что ключевой приоритет политики России заключается в повышении продолжительности жизни граждан. Об этом глава государства напомнил на заседании расширенной коллегии Минздрава.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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