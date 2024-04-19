"Новые люди" объединились с Партией роста
Партия "Новые люди" объединилась с Партией роста. Участники съезда "Новых людей" в Москве единогласно поддержали это решение.
"Происходит объединение двух политических партий сегодня, и сейчас мы за это проголосуем. Эта дата будет красной в учебниках истории будущего", — заявил сопредседатель "Новых людей" Александр Даванков.
Также в состав Центрального совета "Новых людей" вошли бывший заместитель председателя Партии роста Виктор Звагельский и бывший член этой партии Татьяна Минеева.
Партия "Новые люди" появилась на политической карте 1 марта 2020 года. Партия роста основана 26 марта 2016-го на базе партии "Правое дело". Напомним, о том, что "Новые люди" и Партия роста объединятся в политический союз, который "станет основой для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России", ещё летом прошлого года объявил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. При этом съезд должен был состояться ранее, но его перенесли из-за теракта в "Крокусе".
сайт партии "Новые люди"