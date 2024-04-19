"Новые люди" объединились с Партией роста

"Происходит объединение двух политических партий сегодня, и сейчас мы за это проголосуем. Эта дата будет красной в учебниках истории будущего", — заявил сопредседатель "Новых людей" Александр Даванков.

Партия "Новые люди" появилась на политической карте 1 марта 2020 года. Партия роста основана 26 марта 2016-го на базе партии "Правое дело". Напомним, о том, что "Новые люди" и Партия роста объединятся в политический союз, который "станет основой для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России", ещё летом прошлого года объявил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. При этом съезд должен был состояться ранее, но его перенесли из-за теракта в "Крокусе".