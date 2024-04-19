Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг лицемерит, когда называет Россию угрозой для стран Европы и НАТО. Так считает экс-разведчик США Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Риттер заявил, что НАТО использует Украину, чтобы нанести как можно больше вреда РФ. Видео © RT

"Будь Россия действительно угрозой для НАТО, ни для одной натовской страны и речи бы не было о том, чтобы поступиться своей критической инфраструктурой национальной безопасности, особенно средствами ПВО, в которых сейчас большая нехватка", — высказал своё мне экс-разведчик в эфире RT.