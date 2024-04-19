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19 апреля, 13:53

Экс-разведчик уличил Столтенберга в лицемерии по отношению к России

Экс-разведчик Риттер: Столтенберг лицемерит, называя Россию угрозой для НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг лицемерит, когда называет Россию угрозой для стран Европы и НАТО. Так считает экс-разведчик США Скотт Риттер.

Экс-разведчик США Риттер заявил, что НАТО использует Украину, чтобы нанести как можно больше вреда РФ. Видео © RT

"Будь Россия действительно угрозой для НАТО, ни для одной натовской страны и речи бы не было о том, чтобы поступиться своей критической инфраструктурой национальной безопасности, особенно средствами ПВО, в которых сейчас большая нехватка",  высказал своё мне экс-разведчик в эфире RT.

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Ранее Столтенберг призвал Европу помогать Киеву, а не думать о собственном вооружении. Генсек НАТО подчеркнул необходимость передать Украине системы ПВО Patriot, но не стал уточнять детали, сославшись на закрытый характер информации. При этом он намекнул, что в Европе есть более ста таких систем, поэтому можно не жадничать и поделиться с Киевом.

Евгения Мосс
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