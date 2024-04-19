Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на страны Европы
Россия не собирается атаковать европейские страны из-за бессмысленности подобного решения. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в Европе просто запугивают избирателей угрозой со стороны Москвы на фоне грядущих выборов.
"Лишь бы пугать и стращать... Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, на Украине мы это сделать не позволим", — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства в эфире радио Sputnik, радио "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Вместе с тем Лавров дополнил, что Россия убеждена в необходимости продолжать специальную военную операцию. По его словам, Москва готова участвовать в переговорах, однако не видит никакого смысла в беседе с Владимиром Зеленским.
Глава МИД напомнил о провале политики Соединённых Штатов в Афганистане, Ираке и Сирии. Особое внимание министр уделил Гаити, которая, несмотря на расположение "под боком" у Вашингтона, подвергается "разгулу бандитизма".
"Мы-то с Украиной разбираемся ровно потому, что нам создаётся угроза, а для них угроза как минимум наркотрафик из Гаити", — указал Лавров.
А ранее и президент Владимир Путин назвал чушью заявления о "желании" России атаковать Запад. По словам главы государства, зарубежные политики пытаются выставить страну агрессором, чтобы оправдать расходы на украинский конфликт.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ