Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на страны Европы

Россия не собирается атаковать европейские страны из-за бессмысленности подобного решения. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в Европе просто запугивают избирателей угрозой со стороны Москвы на фоне грядущих выборов.

"Лишь бы пугать и стращать... Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, на Украине мы это сделать не позволим", — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства в эфире радио Sputnik, радио "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Вместе с тем Лавров дополнил, что Россия убеждена в необходимости продолжать специальную военную операцию. По его словам, Москва готова участвовать в переговорах, однако не видит никакого смысла в беседе с Владимиром Зеленским.

Глава МИД напомнил о провале политики Соединённых Штатов в Афганистане, Ираке и Сирии. Особое внимание министр уделил Гаити, которая, несмотря на расположение "под боком" у Вашингтона, подвергается "разгулу бандитизма".

"Мы-то с Украиной разбираемся ровно потому, что нам создаётся угроза, а для них угроза как минимум наркотрафик из Гаити", — указал Лавров.