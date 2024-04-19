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19 апреля, 12:32

Трамп обругал Европу за то, что она помогает Украине меньше, чем США

Американский миллиардер и политик Дональд Трамп обрушился с критикой на Европу за то, что она помогает Украине меньше, чем Штаты. Такой пост появился в его соцсети Truth Social. По подсчётам Трампа, Вашингтон выделил ВСУ на "100 миллиардов долларов" больше, чем вся Европа.

"По общему мнению, выживание Украины должно быть гораздо важнее для Европы, чем для нас. Шевелись, Европа!" — призвал он.

Трамп, кажется, припрятал какой-то козырь, чтобы усадить Россию и Украину за переговоры
Трамп, кажется, припрятал какой-то козырь, чтобы усадить Россию и Украину за переговоры

Ранее Трамп публично заявил, что точно урегулирует конфликт на Украине, если победит на выборах президента США. По его словам, это станет возможным благодаря личным связям: мол, он хорошо знает президента России Владимира Путина, а также знаком с Владимиром Зеленским.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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