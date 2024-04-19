Трамп обругал Европу за то, что она помогает Украине меньше, чем США

Американский миллиардер и политик Дональд Трамп обрушился с критикой на Европу за то, что она помогает Украине меньше, чем Штаты. Такой пост появился в его соцсети Truth Social. По подсчётам Трампа, Вашингтон выделил ВСУ на "100 миллиардов долларов" больше, чем вся Европа.

"По общему мнению, выживание Украины должно быть гораздо важнее для Европы, чем для нас. Шевелись, Европа!" — призвал он.