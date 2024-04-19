Неизвестный угрожает взрывом в иранском консульстве в Париже
Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом. Об этом сообщает BFM TV.
Неизвестный угрожает взрывом в иранском консульстве в Париже. Видео © BFM TV
По данным СМИ, сейчас в 16-м округе французской столицы проходит полицейская операция. Также из соображений безопасности перекрыта шестая линия метро, территория у консульства оцеплена.
В настоящее время мужчина всё ещё находится внутри, очевидцы увидели у него гранату и пояс смертника.
UPD: Мужчина задержан.
Возможно, проникновение в иранское консульство связано с новым витком напряжённости на Ближнем Востоке. Так, ранним утром 19 апреля Израиль нанёс удар по территории Ирана. В районе аэропорта Исфахан были слышны взрывы. А Иран нанёс массированный удар по Израилю в ночь на 14 апреля.
Shutterstock / FOTODOM