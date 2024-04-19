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19 апреля, 12:39

Неизвестный угрожает взрывом в иранском консульстве в Париже

Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом. Об этом сообщает BFM TV.

Неизвестный угрожает взрывом в иранском консульстве в Париже. Видео © BFM TV

По данным СМИ, сейчас в 16-м округе французской столицы проходит полицейская операция. Также из соображений безопасности перекрыта шестая линия метро, территория у консульства оцеплена. 

В настоящее время мужчина всё ещё находится внутри, очевидцы увидели у него гранату и пояс смертника.

UPD: Мужчина задержан.

Возможно, проникновение в иранское консульство связано с новым витком напряжённости на Ближнем Востоке. Так, ранним утром 19 апреля Израиль нанёс удар по территории Ирана. В районе аэропорта Исфахан были слышны взрывы. А Иран нанёс массированный удар по Израилю в ночь на 14 апреля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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