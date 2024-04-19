Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом. Об этом сообщает BFM TV.

Неизвестный угрожает взрывом в иранском консульстве в Париже. Видео © BFM TV

По данным СМИ, сейчас в 16-м округе французской столицы проходит полицейская операция. Также из соображений безопасности перекрыта шестая линия метро, территория у консульства оцеплена.

В настоящее время мужчина всё ещё находится внутри, очевидцы увидели у него гранату и пояс смертника.

UPD: Мужчина задержан.