Москвич продавал через интернет вредоносное ПО и теперь рискует сесть на пять лет

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Москвы, распространявшего вредоносное программное обеспечение через мессенджер "Телеграм". Об этом сообщили в пресс-службе Управления ведомства по столице и области.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность жителя Москвы 1990 года рождения, причастного к распространению компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации", — рассказали в ТАСС.

Подчёркивается, что он продавал свой "продукт" через Сеть, для чего даже создал сайт. Там клиентов отсылали на телеграм-аккаунт мужчины. После оплаты москвич присылал покупателю файл с самой программой, а также ключом активации и поясняющим видео.

Возбуждено уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности", задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.