Москвич продавал через интернет вредоносное ПО и теперь рискует сесть на пять лет
ФСБ задержала москвича, продававшего через Telegram вредоносное ПО
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Москвы, распространявшего вредоносное программное обеспечение через мессенджер "Телеграм". Об этом сообщили в пресс-службе Управления ведомства по столице и области.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность жителя Москвы 1990 года рождения, причастного к распространению компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации", — рассказали в ТАСС.
Подчёркивается, что он продавал свой "продукт" через Сеть, для чего даже создал сайт. Там клиентов отсылали на телеграм-аккаунт мужчины. После оплаты москвич присылал покупателю файл с самой программой, а также ключом активации и поясняющим видео.
Возбуждено уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, совершенные из корыстной заинтересованности", задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в ФСБ отчитались о результатах масштабной операции в 40 регионах России, в результате которой были изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт. Их собирались использовать для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. Есть задержанные.
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