Российских родителей предложили штрафовать за подростков-вейперов

Директора московских школ поддержали инициативы направленные на усиления ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним. Изменения могут вступить в силу с 1 января следующего года. Исследования показывают, что вейпы наносят такой же вред здоровью, как и обычные сигареты. Телеканал "360" пообщался с экспертами, которые оценили необходимость такой меры.

"Доступность этих устройств, схожесть их с гаджетами в купе с приятными вкусами делают их очень привлекательными, в том числе и для детей. Поэтому я искренне считаю, что на них должны быть распространены все ограничения, связанные с табаком", — считает директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева.

Пр её словам, в их школе проводятся тематические классные часы и лекции о вреде вейпов. Но эффективной может быть только совместная работа власти и общества. А по мнению общественного деятеля Владимира Михайлова нужно штрафовать родителей.

"Я согласен, запреты, штрафы — это не решение проблемы. Нужна разъяснительная работа, дальше — контроль за родителями. Номер один — родители за этим должны следить. Сегодня, если ребёнок до 18 лет взял сигарету и курит, то родителей нужно штрафовать", — подчеркнул общественник.

Основатель Национального родительского комитета и уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, считает, что предупреждение о том, что курение вредит здоровью, нужно наносить прямо на устройства для вейпов, соответствующее предложение она направила в Госдуму. Помимо этого, депутаты "Справедливой России— За правду", КПРФ, ЛДПР и "Новые люди" разработали законопроект о полном запрете на розничную продажу безникотиновых и никотиновых вейпов в России в целях "народосбережения".