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19 апреля, 13:54

Средняя зарплата дальнобойщиков в России всего за год выросла на 86%

Headhunter: Зарплата дальнобойщиков в РФ достигла отметки в 137,7 тысячи рублей

В России средняя зарплата водителя-дальнобойщика за год увеличилась на 86%. Об этом сообщает "Газета.ru", ссылаясь на исследование аналитиков.

Согласно данным исследования, проведённого Headhunter и Первой экспедиционной компанией (ПЭК), быстрее всего доходы росли у водителей категории "СЕ" (фура с прицепом). В январе – марте их средняя зарплата составляла 137,7 тысячи рублей. Для сравнения, в прошлом году они получали около 73,9 тысячи рублей. Спрос на таких специалистов за год вырос на целых 119%.

Как отметила директор департамента персонала ПЭК Виктория Цой, нехватка водителей грузовиков в России обостряется. За 2023 год дефицит рабочих рук вырос с 21 до 25%. Также продолжается отток сотрудников с магистральных рейсов в сегмент внутригородской доставки.

Ранее выяснилось, что лидером регионов по уровню доходов в малых городах стал Ямало-Ненецкий автономный округ. При расчёте учитывалось, сколько фиксированных наборов товаров и услуг можно купить на зарплату в каждом субъекте.

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Freepik

Наталья Исакова
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