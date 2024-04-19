Средняя зарплата дальнобойщиков в России всего за год выросла на 86%

В России средняя зарплата водителя-дальнобойщика за год увеличилась на 86%. Об этом сообщает "Газета.ru", ссылаясь на исследование аналитиков.

Согласно данным исследования, проведённого Headhunter и Первой экспедиционной компанией (ПЭК), быстрее всего доходы росли у водителей категории "СЕ" (фура с прицепом). В январе – марте их средняя зарплата составляла 137,7 тысячи рублей. Для сравнения, в прошлом году они получали около 73,9 тысячи рублей. Спрос на таких специалистов за год вырос на целых 119%.

Как отметила директор департамента персонала ПЭК Виктория Цой, нехватка водителей грузовиков в России обостряется. За 2023 год дефицит рабочих рук вырос с 21 до 25%. Также продолжается отток сотрудников с магистральных рейсов в сегмент внутригородской доставки.