Владимир Зеленский давно стал токсичен для всех руководителей европейских держав, поэтому сложно сказать, кто был бы главным интересантом его ликвидации — зарубежные страны или украинские элиты. Таким мнением поделился военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Везде, где он появляется, он тянет руку и кричит: "Дайте денег, дайте оружие". Кроме того, он всех вовлекает в конфронтацию с Россией", — приводит слова эксперта сайт МК.ru.

Матвийчук уверен, что "дни Зеленского сочтены" и если речь идёт не о физической ликвидации, то он в любом случае в ближайшее время покинет политическую арену. Эксперт прогнозирует, что уже летом мы будем свидетелями коренной ломки политической системы Украины. Скорее всего, произойдёт военный переворот, после которого во главе встанут Валерий Залужный и приближённые к нему генералы.

По словам политолога Данила Гуреева, если бы у России было желание ликвидировать лидеров украинского государства, эта программа была бы реализована давным-давно. У наших военных есть техническая возможность нанести высокоточным оружием удар по любой точке Украины, а наши спецслужбы почти ежесекундно знают о передвижениях Зеленского и его окружения. По мнению собеседника телеканала "360", сейчас украинское руководство по большей части вредит само себе, а Зеленский как человек у власти неэффективен — и Россию это даже отчасти устраивает.

"Если же мы посмотрим на эту ситуацию глазами поляков, европейцев, то Зеленский уже не такая компромиссная фигура. Если в 2022 – начале 2023 года он в глазах западной общественности выполнял свою роль идеально — как молодой перспективный политик, герой, борец с Россией, — сегодня он персонаж, который всем примелькался и ассоциируется с протянутой рукой — дай, дай, дай", — отметил политолог.